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Galatasaray zafer olarak açıkladı! Ribery...

Galatasaray, Franck Ribery için Lüksemburglu menajer Bruno Heiderscheid tarafından açılan 24 milyon euroluk davanın kulüp lehine sonuçlandığını resmi siteden hukuk zaferi olarak açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:08
Galatasaray zafer olarak açıkladı! Ribery...

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Franck Ribery için Lüksemburglu menajer Bruno Heiderscheid tarafından açılan 24 milyon euroluk davanın, İsviçre Tahkim Odası'nın kulübün 600 bin euro ödemesi yönünde karar vermesinin ardından sona erdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Bruno Heiderscheid'a karşı hukuk zaferi" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Eski futbolcumuz Ribery davalarından maruf, maalesef bir dönem kulübümüzde de görev alan Bruno Heiderscheid tarafından, Kulübümüze %10 oranında faiz uygulanmak suretiyle, 24 milyon Avro'nun ödenmesi amacıyla bir fatura gönderilmişti.

Galatasaray Spor Kulübü, söz konusu fatura alacağının geçersiz olduğu talebiyle İsviçre Tahkim Odası Cenevre Sekreterliği'ne tahkim bildiriminde bulunmuştu.

İsviçre Tahkim Odası Hakem Heyeti tarafından, 10 Ağustos 2015 tarihinde verilen nihai hakem kararı uyarınca, Galatasaray Spor Kulübü lehine, söz konusu 24 milyon Avro'luk fatura alacağının yaklaşık %97'si reddedilerek, Bruno Heiderscheid'in iddia ettiği alacak tutarı 600 bin Avro'ya indirilmiştir.

Bruno Heiderscheid, karara bağlanan 600 bin Avro'luk alacağını (8 Ağustos 2014 tarihinden itibaren %10 oranında faiz işlemesi kaydıyla) ve 50.727,25 İsviçre Frankı tutarındaki tahkim masraflarını, İsviçre menşeli bir şirkete, 22 Aralık 2016 tarihinde imzalanan "Tahkim Kararının ve Karar Çerçevesindeki Hakların Temliki Sözleşmesi" neticesinde temlik ettiğini tarafımıza bildirilmiştir.

15 Mart 2018 tarihinde temlik alacaklısı şirket tarafından, Galatasaray Spor Kulübü aleyhine, T.C. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan (600 bin Avro'luk alacak tutarı ve 50.727,25 İsviçre Frankı tutarındaki tahkim masraflarına konu olan) tenfiz davasında yapılan savunmalar neticesinde mahkeme tarafından tüm talepler reddedilerek Galatasaray Spor Kulübü lehine karar açıklanmıştır.

Söz konusu davalarda, başından sonuna Kulübümüzü başarıyla temsil eden Av.Sn Ethem Postacıoğlu'na, Postacıoğlu Hukuk Bürosu avukatlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:08
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