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Spor Galatasaray yıldızlarının ağzına bal çalacak!
Spor

Galatasaray yıldızlarının ağzına bal çalacak!

Süper Lig'de yeni sezon için yıldız transferleri bir bir açıklayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı. Cimbom, kadrosunda bulunan 2 yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek. İşte yıldız isimlerin kazanacağı yeni rakamlar...

Yeniakit Publisher
2022-09-11 16:01:00 -
Galatasaray yıldızlarının ağzına bal çalacak!

Süper Lig'de yeni sezon için yıldız transferleri bir bir açıklayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı. Cimbom, kadrosunda bulunan 2 yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek. İşte yıldız isimlerin kazanacağı yeni rakamlar...

Süper Lig'de yeni sezona bomba transferler yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı.

Cimbom, kadrosunda bulunan 2 yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek.

Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor. Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boey için Fransızlar'a 285 bin Euro ek ödeme yapılacak.

Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, Sabah'ın verdiği habere göre genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.

Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.

Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek.

 

 

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