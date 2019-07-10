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Galatasaray yıldız futbolcuyu gönderiyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yıldız oyuncusuyla yollarını ayırıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
Galatasaray yıldız futbolcuyu gönderiyor!

Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Fernando'nun bir oyuncuyla takas olmadığı ve bonservisiyle transfer olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferden 4 milyon euro civarı bir bonservis bedeli almasu bekleniyor.

Aracılığı Jorge Mendes yaptı

Endülüs merkezli Estadio Deportivo gazetesinde, Monchi'nin, salı günü Fernando Reges transferi için Jorge Mendes ile bir öğle yemeği yediği ve oyuncunun şartlarını öğrendiği kaydedildi. Fernando'nun bir temsilcisi olmamasına rağmen Jorge Mendes'in bu transfer için aracılık yaptığı da vurgulandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
  1. Galatasaray
  2. Fernando
  3. Sevilla
  4. transfer

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