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Spor Galatasaray yıldız futbolcunun bonservisini bedelsiz aldı
Spor

Galatasaray yıldız futbolcunun bonservisini bedelsiz aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 23:12:00 -
Galatasaray yıldız futbolcunun bonservisini bedelsiz aldı

Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech'in Chelsea'den bedelsiz olarak bonservisinin alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den opsiyonlu şekilde kiralanan Hakim Ziyech, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek.

Sarı kırmızılılar, sözleşmedeki şartların gerçekleştiğini ve yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Faslı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılılardan senelik olarak net 2.8 milyon Euro maaş alacak.

Hakim Ziyech geçen sezon Galatasaray'da 23 maça çıktı ve 8 gol, 4 asist katkısı yaptı.


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