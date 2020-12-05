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Spor Galatasaray yenilgiyi unuttu
Spor

Galatasaray yenilgiyi unuttu

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi - Galatasaray, ligde son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı - Süper Lig'de 3 maç üst üste gol atan Mbaye Diagne, 5. kez fileleri havalandırdı - Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı - Ligde 3 maçı eksik olan Atakaş Hatayspor, 8. maçında 2. kez yenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:23:35 -
Galatasaray yenilgiyi unuttu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan ve birkaç tehlikeli pozisyon geliştiren Galatasaray, 32. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısına da iyi giren Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Müsabakanın 64. dakikasında Pablo Santos'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 üstün tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. maçında 7. galibiyetini aldı. Ligde 2 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 23 puana ulaştı ve 1 maç eksiği olan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Ligde 3 maçı eksik olan Atakaş Hatayspor ise 12 puanda kaldı.


- Son 6 maçında mağlup olmadı


Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet görmedi.

Ligde son yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Ligin 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, son olarak Hatayspor karşılaşmasında da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.


- Diagne gollerine devam ediyor


Sarı-kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, arka arkaya 3 lig maçında da gol attı.

Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü 9. haftada Hes Kablo Kayserispor'a atan Diagne, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında da 3 kez ağları sarstı. Atakaş Hatayspor maçında da fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Diagne, attığı golden sonra geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'un milli takım formasını kaldırarak vatandaşını andı.


- Kerem Aktürkoğlu ilk golünü attı


Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Kerem, maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı.

Kerem'in attığı gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak yapılan Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından pozisyonun nizami olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.


- Terim, Galatasaray teknik direktörlüğünde 1000 gol gördü


Galatasaray'da Atakaş Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin 32. dakikada kaydettiği golle teknik direktör Fatih Terim, görevde olduğu yıllarda bininci golüne ulaştı.

Fatih Terim’in Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan bin golün 775'i lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında gördüğü bin gol, 115 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. Rakip oyuncular 24 kez ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.


- İki futbolcunun başı kanadı


Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, Atakaş Hatayspor'da ise Pablo Santos'un kafasında açılma meydana geldi.

Müsabakanın 88. dakikasındaki hava topu mücadelesinde çarpışan iki futbolcunun kafası kanadı. Oyuncular, yapılan müdahalelerin ardından bandajla maça devam etti.


- Hatayspor, 2. kez kaybetti


Atakaş Hatayspor, bu sezon ligde 2. kez mağlup oldu.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 11. haftaya kadar yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 7 maça çıkabilen Hatayspor, üçer galibiyet ve beraberlik ile bir yenilgi aldı.

Ligin 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan bordo-beyazlı takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 2. yenilgisini yaşadı.


- Atakaş Hatayspor, son 10 dakika bir kişi eksik


Konuk takım, maçın son 10 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maçın 58. dakikasında Adama Traore'nin yerine oyuna dahil olan Gökhan Karadeniz, 73 ve 80. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Gökhan, sahada 22 dakika kalabildi.

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