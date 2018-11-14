Galatasaray yeni yıldızını Belçika'da buldu

Devre arasında yapmayı planladığı forvet transferi için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Standart Liege formasını giyen Renaud Emond'a kanca attığı iddia ediliyor.

Belçika basınına göre Galatasaray, Standart Liege'in UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Rusya'da oynadığı maçta genç forveti mercek altına aldı. Bu sezon 23 resmi maçta 8 gole imzasını adan Emond'un kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

HAVADAN ETKİLİ

1.86 boyunda ve 26 yaşında olan Emond özellikle sırtı dönük oyundaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Genç yıldız hava toplarında da çok etkili.

ELMANDER SEYRETTİ VE ÇOK BEĞENDİ

Emond'u Galatasaray adına Rusya'da izleyen kişinin Johan Elmander olduğu öğrenildi. İsveçli eski futbolcunun genç forvet hakkında çok olumlu bir rapor sunduğu ifade ediliyor.