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Spor

Galatasaray yeni sezonda giyeceği formaları satışa çıkardı

Galatasaray Kulübü, 2020-21 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. İç saha ve deplasman forması 279,90 TL'den satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:24:00 -
Galatasaray yeni sezonda giyeceği formaları satışa çıkardı

Galatasaray, forma tanıtımına bu sezon erken başladı.

Daha önce sosyal medyaya sızan parçalı ve siyah formalar, satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor"

2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri ilk kez 27 Temmuz tarihinden itibaren satışa sunuldu.

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