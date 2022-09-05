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Spor Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!
Spor

Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına günler kala temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Uzun süredir Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden olan Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo ile anlaşma sağlanırken, transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 19:36:00 - 2022-09-05 19:37:31
Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına günler kala temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Uzun süredir Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden olan Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo ile anlaşma sağlanırken, transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 

Süper Lig'de Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 4 mücadeleden 2 galibiyet 1 beraberlik 1'de mağlubiyet alırken son haftasına girdiğimiz transfer tescil dönemi öncesi vitesi yükseltmiş durumda.

Şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens ile güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da ayrılığı en çok konuşulan isim ise Marcao olmuştu. Galatasaray Brezilyalı savunmacıyı 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer ederken bu ismin yerine bir takviye yapması bekleniyordu.

Sarı-Kırmızılılar Marcao'nun ayrılmasından bu yana arayışlarını sürdürdüğü savunma bölgesi için mutlu sona ulaştı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray uzun süredir listesinde bulunan isimlerden olan Kaan Ayhan transferini bitirirken, oyuncunun kulübü Sassuolo ile mutabakat sağladı.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken, anlaşmanın 4 yıllık olacağı ve oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Sarı-Kırmızılı ekibin Kaan Ayhan transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

 

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