Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Yeni Malatyaspor canlı skor
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında averajla lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk için oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Yeni Malatyaspor canlı skor haberimizde...
Süperlig Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı anlık canlı olarak takip ediliyor. Maçın ilk yarısında maçın skoru merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Yeni Malatyaspor canlı skor...
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç?
Galatasaray-Yeni Malatyaspor: 0-0
22' SON ANDA! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel'in ortasına Halil yakın mesafeden kafayı vurdu Ertaç son anda gole izin vermedi savunma topu kornere gönderdi.
20' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına gönderdiği topa sol çaprazda Emre vurdu Ertaç kurtardı. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı da havada.
20' Ev sahibinin rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta Fernandes'in ceza alanına gönderdiği toptan sonuç çıkmadı.
18' Galatasaray atağında Halil ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.
17' Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda iki kanattan birde yüklenmeye devam ediyor.
15' Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına çevirdiği topa Babel kafayı vurdu top farklı şekilde auta gitti.
14' Fernandes'in ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan geri döndü.
14' Galatasaray atağında Fernandes sol kanatta yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.
13' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre'nin çevirmek istediği top Semih'ten kornere gitti.
13' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
12' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ortası savunmadan döndü, Ertaç'ın sektirdiği topa Arda çevirdi Halil'in şutunda top üstten auta gitti.
11' Ev sahibi sol kanattan geldi Emre'nin ortası savunmadan geri döndü.
10' DIŞARI GİTTİ! Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.
9' Sağ kanattaki Fernandes sol kanattan hareketlenen Saracchi'yi topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.
7' Donk uzun oynalarak Babel'i kaçırmak istedi ancak top Ertaç'ta kaldı.
5' Galatasaray atağında Halil savunma arkasına hareketlenen Fernandes'i düşündü ancak top hızlı Ertaç'ta kaldı.
4' Ev sahibi yine sol kanattan geldi, Saracchi'nin çevirdiği topu savunmada Semih uzaklaştırdı.
3' Fernandes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği top doğrudan auta gitti.
2' Galatasaray sol kanattan geldi Saracchi yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.
2' Ev sahibi ön alanda baskıyla başladı. Malatyaspor topla çıkmakta zorlanıyor.
M.Ö. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanın ortasını savunma uzaklaştırdı.
M.Ö. İki takımın ilk 11'leri ve hakem heyeti sahadaki yerlerini aldı.
M.Ö. Cüneyt Çakır'ın ilk düdüğüyle mücadeleye Galatasaray başladı.