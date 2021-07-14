Galatasaray yeni forması nasıl oldu? 2021-2022 sezonu Galatasaray formaları kaç para? GS forma fiyatı

Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu. Forma tanıtımın videosunda Fenerbahçe'ye gönderme de yapıldı. Videoda 2012 yılında Galatasaray'ın Fenerbahçe Stadı'nda şampiyonluk görüntülerine yer verildi ve "Kupa ile karanlığı aydınlatan biz" ifadeleri kullandı. İşte 2021-2022 sezonu Galatasaray formaları:

Galatasaray'ın 2021-22 sezonu forması kaç para?

Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.

Galatasaray’ın yeni sezon formaları, Nike ve Galatasaray iş birliğinde hazırlanan bir tanıtım videosuyla tanıtıldı. Galatasaray oyuncusu Mostafa Mohammed, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da tanıtım videosunda yer aldı. 2021-2022 iç saha ve deplasman formaları gsstore.org, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunuldu.