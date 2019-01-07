Galatasaray yarın maça çıkıyor!
Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamlayan Galatasaray, yarın 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.
Otelin sahasında oynanacak
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
YORUM YAZ