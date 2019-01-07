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Galatasaray yarın maça çıkıyor!

Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamlayan Galatasaray, yarın 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
Galatasaray yarın maça çıkıyor!

Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Otelin sahasında oynanacak

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
  1. Antalya
  2. Galatasaray
  3. 1. Lig
  4. Eskişehirspor
  5. Belek Turizm Merkezi

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