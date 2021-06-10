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Spor Galatasaray, yarın imza töreni düzenleyecek
Spor

Galatasaray, yarın imza töreni düzenleyecek

Şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrona dahil ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 20:37:00 -
Galatasaray, yarın imza töreni düzenleyecek

Galatasaray geçen sezon devam ederken anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya yarın resmi imzayı attırıyor.

İlk idmanda sahada olacaklar

Fanatik'in haberine göre, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar.

Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.

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