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Spor Galatasaray yaptığı hazırlık maçlarında boynu bükük
Spor

Galatasaray yaptığı hazırlık maçlarında boynu bükük

Galatasaray yaptığı 5 hazırlık maçının 3’ünde rakiplerine boyun eğdi 1 maçta berabere kaldı 1 maçta ise rakibini yendi

Yeniakit Publisher
2022-12-16 20:19:00 - 2022-12-16 20:23:36
Galatasaray yaptığı hazırlık maçlarında boynu bükük

Galatasaray ilk hazırlık maçındaki Rayo Vallecano ya 34. dakikada Andres Martin’in golü ile 1-0 mağlup oldu.

 

2. Hazırlık maçında ise Villarreal’e 4-3 mağlup oldu.

Galatasaray’ın gollerini Bafetimbi Gomis 42,Abdülkerim Bardakçı 58,Baran Demiroğlu 90+4 (P).

Villarreal’in gollerini Francis Coquelin 22, Johan Mojica 27, Samuel Chukwueze 32 ve Jorge Pascual Medina’dan geldi .

3. Hazırlık maçında Adana Demirspor İle 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray‘ın gollerini Yusuf Demir(2) 50 ve 75’te geldi.

Adana Demirspor ‘un gollerini Fredrik Gulbrandsen(2) 13 ve 60. dakikalar da geldi.

4. Hazırlık maçındaki Lazio İle karşılaşan Sarı kırmızılı ekip öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray’ın tek golünü Barış Alper Yılmaz 4. dakika da attı.

Lazio’nun golleri Felipe Anderson 11 Luis Alberto 46 da attı.

5. Hazırlık maçındaki ise Toulouse takımını 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın gollerini Bafetimbi Gomis 45+4(P) Dries Mertens 60 da geldi 

Toulouse takımının tek golünü Rasmus Nicolaisen 41 de attı

 

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