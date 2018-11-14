Galatasaray ve Kasımpaşa arasında dev takas iddiası!
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekibin Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok takasını önerdiği kaydedildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 03:24
Fatih Terim’in gözdelerinden birisi de Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de adından söz ettiren Mbaye Diagne olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'dan takas önerisi!
Fakat Kasımpaşa bu transfere pek sıcak bakmıyor. Çünkü kapı 5 milyon Euro’dam açıldı. Sarı-kırmızılı yönetim ise Diagne’ye karşılık Eren Derdiyok’u kullanıp, Mustafa Denizli’nin de isteyeceği ikinci bir oyuncuyla bu operasyonu tamamlamak istiyor. Ama Kasımpaşa yönetimi takas değil nakit para peşinde.
Kaynak: Fotospor
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