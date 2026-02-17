Galatasaray ve Juventus arasında dostluk yemeği

  • İSTANBUL
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Juventus’u karşılaşması öncesi dostluk yemeği düzenledi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesinde İtalyan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak’ın da yer aldığı organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Natan, Ozan Bingöl Yurtsever, Juventus CEO’su Damien Comolli, Sportif Direktör Marco Ottolini, Teknik Sorumlu François Modesto, Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, İletişim Sorumlusu Pier Donato Vercellone, İnsan Kaynakları ve Kültür Sorumlusu Greta Bodino, Genel Sekreter Massimo Cosentino, Protokol ve Dış İlişkiler Müdürü Gaia D’Amelia ile UEFA Delegesi Letonya’dan Arturs Gaidels katıldı. Etkinlikte ilk olarak kulüp tarihini anlatan kısa bir film izlendi. Ardından günün anısına iki takım arasında hediye takdimi de yapıldı. Başkan Dursun Aydın Özbek ve Juventus CEO’su Damien Comolli açıklamalarda bulundu.

 

"Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Başkan Dursun Aydın Özbek burada yaptığı açıklamada, "Bugün, Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki ekip de aynı sistemden geliyor. Öğrencilerinin kurduğu ekipler. İki takım arasında böyle bir sempati de var. Sakatlık olmadan inşallah, çok iyi bir şekilde taraftarlarımız maçı izleyecek. Hoş geldin diyorum. İstanbul’u bilen birisi. Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir maç inşallah hep beraber izleyeceğiz" dedi.

 

"Eminim ki güzel maç olacak, çok iyi şeyler göreceğiz"

Juventus CEO’su Damien Comolli ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Şanslı olduğumu söylemeliyim. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok iyi biliyorum. Çok ilginçtir ki iki takım arasında ortak bir nokta var, öğrenciler tarafından kurulmuşlar. Torino’da Juventus, İstanbul’da Galatasaray için. Bu yüzden prestijli durumu anlıyoruz ve çok saygı duyuyorum. Her iki taraf da hikayesi olan, çok güçlü takımlar ve çok değerli kulüpler. Eminim ki güzel maç olacak, çok iyi şeyler göreceğiz."

