Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Neftçi-Helsinki maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kuru çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Neftçi Bakü - Helsinki eşleşmesinin galibi olurken, Galatasaray ise 3. Ön eleme turundaki rakibi İskoç ekibi St. Johnstone'u elemesi halinde Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.