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Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Neftçi-Helsinki maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 15:06:00 - 2021-08-02 15:06:37
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kuru çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Neftçi Bakü - Helsinki eşleşmesinin galibi olurken, Galatasaray ise 3. Ön eleme turundaki rakibi İskoç ekibi St. Johnstone'u elemesi halinde Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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