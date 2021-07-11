Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak paylaşımı beğenildi
Milli sporcularımızdan Mervenur Uslu ile Elis Özbay, U23 Kürek Dünya Şampiyonası Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de dünya şampiyonu olması sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak kutlama mesajı büyük ilgi çekti.
U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahçe sporcusu Elis Özbay'dan oluşan ekip, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Bu başarının ardından ezeli rakipler ortak bir kutlama mesajı yayınladı. Ortak kutlama mesajı, sporseverlerden alkış topladı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntıladı.
"Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz"
Galatasaray'ın paylaşımında, "U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan kulübümüz sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahce sporcusu Elis Özbay'dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Burak Elmas da paylaştı
Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı alıntıladı.