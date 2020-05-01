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Spor

Galatasaray ve Beşiktaş’tan ’1 Mayıs’ mesajı

Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:33:26 -
Galatasaray ve Beşiktaş’tan ’1 Mayıs’ mesajı

Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Siyah-beyazlılar ise internet sitesindeki mesajda, "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız" açıklamasını yaptı.

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