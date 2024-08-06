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Spor Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Spor

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-06 21:20:00 -
Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

2024 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

2024 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk raporlarını açıkladı.

3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçıyla ilgili her iki kulüp de 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

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