Galatasaray ve Başakşehir puanları paylaştı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0'lık skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 61 puanla 4. sırada yer aldı ve Avrupa yolunda hata yapmadı. Galatasaray ise puanını 48'e yükseltti.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.