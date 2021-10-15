Galatasaray Üniversitesi personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanla duyurulan pozisyonlara sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların, ilgili belgeler ile birlikte 15.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların;
a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),
c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
f) 1 adet fotoğraf. hazırlamaları gerekiyor.
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