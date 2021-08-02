Galatasaray UEFA play-off turu maçı ne zaman?
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri İsviçre'nin Niyon kentinde yapıldı. Galatasaray'ın St Johnstone'u elemesi halinde karşılaşacağı rakip belli oldu. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray’ın maçı ne zaman?
Galatasaray UEFA play-off turu maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Galatasaray 3. Ön eleme turunu geçmesi durumunda Randers ise ilk maçı 19 Ağustos ikinci karşılaşmayı ise 26 Ağustos’ta yapacak.
Galatasaray ile St Johnstone, 3.ön eleme turu ilk maçını 5 Ağustos’ta İstanbul’da oynayacak. Turun ikinci maçı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da oynanacak.