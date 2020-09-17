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Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı
Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1'lik skorla eleyen sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turuna yükseldi - Galatasaray, 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak - Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde etti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:21:18 -
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1'lik skorla eleyerek, 3. eleme turuna yükseldi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.


- Avrupa kupalarındaki 100. galibiyet


Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.


- Deplasmanda 20 maç sonra kazandı


Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.

Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.


- Deplasmanda 8 maç aradan sonda gol attı


Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 8 maç aradan sonra skor üretti.

Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.


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