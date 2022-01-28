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Spor Galatasaray, Tuzlaspor'dan 6 yedi!
Spor

Galatasaray, Tuzlaspor'dan 6 yedi!

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 15:02:00 -
Galatasaray, Tuzlaspor'dan 6 yedi!

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.

GOLLER: 15' Angeler (Kendi kalesine), 20' Ezeh, 28' Ezeh, 50' Ezeh, 59' Onat Kutay Kurt 66' Ömer Bayram 78' Tayfun 83'Bardhi

GALATASARAY İLK 11: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil

TUZLASPOR İLK 11: Philipp Angeler, Aykut Çeviker, Samet Asatekin, Rajko Rotman, Ferhat Öztorun, Lamine Diack, Veaceslav Posmac, Tayfun Aydoğan, Francis Ezeh, Ahmet Yazar, Onat Kutay Kurt

OMAR 13 AY SONRA İLK KEZ

2020 yılbaşı akşamı yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve uzun süre tedavi gördükten sonra takımla antrenmanlara başlayan Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra ilk kez forma giydi.

 

 

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