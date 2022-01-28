Galatasaray, Tuzlaspor'dan 6 yedi!
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.
GOLLER: 15' Angeler (Kendi kalesine), 20' Ezeh, 28' Ezeh, 50' Ezeh, 59' Onat Kutay Kurt 66' Ömer Bayram 78' Tayfun 83'Bardhi
GALATASARAY İLK 11: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil
TUZLASPOR İLK 11: Philipp Angeler, Aykut Çeviker, Samet Asatekin, Rajko Rotman, Ferhat Öztorun, Lamine Diack, Veaceslav Posmac, Tayfun Aydoğan, Francis Ezeh, Ahmet Yazar, Onat Kutay Kurt
OMAR 13 AY SONRA İLK KEZ
2020 yılbaşı akşamı yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve uzun süre tedavi gördükten sonra takımla antrenmanlara başlayan Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra ilk kez forma giydi.