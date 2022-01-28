Fatih Terim’in istfasından sonra Galataaray yeni tekmik hocayla toparlanmaya çalışırken, Galatasaray lig arasından istifade hazırlık maçı yaptı. Galatasaray’ın hazırlık maçı yaptığı takım TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor oldu. Hazırlık maçında tam bir hezimet yaşayan Galatasaray, Süper Lig’deki kötü performansını Tuzlaspor karşısında da gösteri.

Galatasaray-Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti?

kapsamda Galatasaray ile Tuzlaspor karşılaştı. Karşılaşmada ilk gol Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılı ekip Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Tuzlaspor etkili oynadığı maçta 6-2'lik skorla galip geldii. Mücadeleye Berk, Omar, Taylan, Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç, Marcao, Barış, Bartuğ ve Halil ilk 11'iyle çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tuzlaspor'un golleri Ezeh (3), Onat Kutay, Sedat ve Bardhi'den gelirken, Galatasaray'ın sayılarını Onat Kutay (KK) ve Ömer Bayram kaydetti. Maçı izleyemeyen Galatasaraylıları bir de skor çıldırttı. Galatasaray'ın paylaşımları altına çok sert yorumlar bırakıldı. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.

Galatasaray'ı 6-2 yenen Tuzlaspor, hazırlık maçları dahil olmak üzere yaklaşık 3 yıl sonra ilk defa bir maçta 6 gol buldu. Tuzlaspor en son 3 Şubat 2019'da Darıca Gençlerbirliği'ne 7 gol atmıştı. Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza'dan paylaşım geldi. Brezilyalı yıldız gülen emoji paylaşımında bulundu.

Süper Lig 24. haftasında Galatasaray 6 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Süper Lig puan durumunda ise Galatasaray 27 puanla 15. sırada yer almakta.