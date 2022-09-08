Galatasaray transferde mola vermiyor! Bir isim daha KAP'a bildirildi

Icardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross'u KAP'a bildiren Galatasaray bir bomba daha patlattı. Sarı-kırmızılılar, gecenin 4. transferini de yaptı.

Resmen açıkladılar

Galatasaray, Milot Rashica için yaptığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kiralama bedeli yok

Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.