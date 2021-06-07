2020-2021 sezonu Beşiktaş’ın çifte başarısıyla tamamlandı. Gelecek sezon için şampiyonluk planları yapan Galatasaray’da hem başkanlık yarışı hem de transfer çalışmaları birlikte yürütülüyor. Galatasaraylı taraftarlar hangi futbolcularla anlaşma sağlandığını araştırıyor. Peki, Galatasaray kimleri alacak?

Galatasaray transfer haberleri son dakika

Club Brugge forması giyen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Dennis yeni sezon öncesinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Golcü futbolcunun antrenmanlar sırasında Galatasaray forması giydiği ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı paylaşım yapan Dennis'in gönderisi sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. Club Brugge yöneticisi geçtiğimiz günlerde Vincent Mannaert, Dennis'in kulüpten ayrılabileceğini belirtti. Öte yandan Sky Sports, Manchester United ile olan sözleşmesi biten Juan Mata'ya Roma ve Galatasaray'ın talip olduğunu duyurdu.

Emmanuel Dennis kimdir?

Emmanuel Dennis 15 Kasım 1997'de Nijerya'da dünyaya geldi. 2016'da ülkesinin Abuja takımından Zorya Luhanks'a transfer olan Dennis, 2017'de ise 1.4 milyon euro karşılığında Brugge'a transfer oldu. 2017'den bu yana Belçika ekibinde forma giyen oyuncu Ocak ayında Köln'e transfer oldu ancak bekleneni veremedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dennis, Nijerya formasını da bugüne kadar 3 kez giydi.