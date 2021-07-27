Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'den GS transferlerinde son durum açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Fernando Muslera PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. GS teknik hoca, “Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim.” dedi. İşte Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in yaptığı son dakika açıklamaları: "Benfica son söz olarak Gedson Fernandes'i vermeyeceğini söyledi. 1 Ağustos'a kadar değişiklik olabilmesini bekliyoruz. Türkiye'den başka teklifler de olduğunu söylediler. Başka yere gideceğini sanmıyorum. Biz her şeye hazırlıklıyız. Cezamız da bitti. 3-4 transferle kalmayız.

Ghezzal Galatasayar’a gelecek mi?

"Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor. Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir. Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro!"

Transfer dönemi ne zaman bitecek?

Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran’da başlamıştı. Transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.