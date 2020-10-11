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Spor Galatasaray transfer
Spor

Galatasaray transfer

Son dakika transfer | Futbolseverler hangi takımın hangi oyuncuyu aldığını merak eder. Bu sebeple zaman zaman futbolseverler yapılan transferlere göz atar. Pek çok kişi Galatasaray’ın transfer döneminde kimleri kadrosuna kattığını merak ediyor. Galatasaray’ın yaptığı transferler | Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transfer son dakika.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:58:00 -
Galatasaray transfer

Galatasaray transfer | 2020-2021 futbolda birinci transfer dönemi 4 Ağustos 2020 – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında yapıldı. Birçok takım ses getirecek transferlere imza atarken bazı kulüpler sessiz kalmayı tercih etti. Futbolda yaz transfer dönemi sona ermiş olsa da futbolseverler şimdiden ocak ayı için yapılan haberleri ilgiyle takip ediyor. Peki, Galatasaray hangi futbolcuları aldı?

Son dakika transfer

Futbolda birinci transfer dönemi kapanmış olsa da transfer borsası halen çok hareketli. İstediği transferleri yapamayanlar, çeşitli engellere takılan kulüpler gözlerini ocak ayına çevirdi. Bu sebeple her gün yeni bir transfer haberini duymanız son derece normal. Galatasaray birinci transfer döneminde önemli transferler yaptı. Galatasaray’ın yaptığı transferlere, kadrosuna kulübün resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca futbol istatistiklerinin bulunduğu sitelerde de gelen giden ve maliyet tablolarına ulaşmak mümkün.

GALATASARAY İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray’a gelenler gidenler 2020-2021

Galatasaray’ın yollarını ayırdığı isimler ve renklerine kattığı futbolcuların listesi şöyle:

Gelenler: Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Oghenekaro Etebo (kiralık), Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Emre Kılınç

Gidenler: Ahmet Çalık (Konyaspor), Atalay Babacan (adanaspor kiralık), Jimmy Durmaz (Karagümrük kiralık), Berk Balaban (ankaraspor kiralık),

Yunus Akgün (Adana Demir kiralık), Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Yuto Nagatomo (Marsilya)

Mariano (Atletico Mineiro)

Kiralık sözlemesi biten ve kulüplerine dönen isimler:  Andone, Seri ve Onyekuru

Selçuk İnan ise futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Galatasaray puan durumu

Futbolseverler takımlarının kaç puanı olduğunu, aldığı sonuçları merak ediyor. TFF internet sitesinden güncel puan durumunu öğrenebilir. Ayrıca spor sitelerinden ve arama motorundan da puan durumuna göz atabilirsiniz.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray fikstür

Galatasaraylı taraftarlar takımlarının hangi gün hangi takımla karşılaşacağını merak ediyor. Galatasaray fikstürünü Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden öğrenmeniz mümkün.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

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