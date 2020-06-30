Galatasaray-Trabzonspor maçının kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı hakemi kim?
Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. Süper Lig’de zirve maçını yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi belli oldu. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçının kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı hakemi kim?
Son müsabakasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray kendi evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler