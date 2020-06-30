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Spor

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak?

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? Galatasaray ve Trabzonspor arasında yapılacak olan maçı bekleyen binlerce taraftar, maçı kimin yöneteceğini merak ediyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:53:00 -
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak?

Koronavirüs dolayısıyla ara verilen maçların başlaması, sporseverleri heyecanlandırdı. Maçların detayları yavaş yavaş gelirken, Süper Lig'de 30. hafta oynanacak maçların hakemleri de belli oluyor. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

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