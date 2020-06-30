Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak?
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? Galatasaray ve Trabzonspor arasında yapılacak olan maçı bekleyen binlerce taraftar, maçı kimin yöneteceğini merak ediyor. İşte detaylar...
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? Galatasaray ve Trabzonspor arasında yapılacak olan maçı bekleyen binlerce taraftar, maçı kimin yöneteceğini merak ediyor. İşte detaylar...
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