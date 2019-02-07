Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk görev alacak. Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

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