Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Lig'de 23. haftasında kötü günler geçiren Galatasaray evinde şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 23. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan