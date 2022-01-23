Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanabilecek mi?
Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı tüm etkisiyle şiddetini artırırken, akşam saat 19.00'da NEF Stadı'nda Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi statta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Maçın oynanıp oynanamayacağı ise büyük merak konusu...
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak.
Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.
Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek. Video Yardımcı Hakem olarak Özgür Yankaya görev yapacka. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'Ler
Fatih; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan, Taylan; Emre, Cicaldau, Kerem; Halil
Uğurcan; Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz; Berat, Hamsik; Visca, Bakasetas, Nwakaeme; Cornelius
Altı futbolcusundan yararlanamayacak
Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de kadroda bulunamayacak.