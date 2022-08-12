Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 3,4 ve 5.hafta programlarını açıkladı. Futbolseverler ise Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maçı kaçıncı hafta?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de üç haftalık programın belirlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, " Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu. Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacaktır. Bununla birlikte, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecektir. 14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecektir” denildi.

3.hafta

19 Ağustos Cuma

21:00 Ümraniyespor-Galatasaray

20 Ağustos Cumartesi

19:15 Giresunspor-Kasımpaşa

19:15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü

21:45 Fraport Tav Antalyaspor-Trabzonspor

21 Ağustos Pazar

19:15 Medipol Başakşehir Fk -Yukatel Kayserispor

21:45 Beşiktaş- Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi

19:15 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

19:15 İstanbulspor-Konyaspor

21:45 Fenerbahçe-Adana Demirspor

Haftayı Bay Geçen Takım: MKE ANKARAGÜCÜ

4.Hafta

26 Ağustos Cuma

21:00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport Tav Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19:15 Fatih Karagümrük-Mke Ankaragücü

21:45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor

21:45 Adana Demirspor-Ümraniyespor

28 Ağustos Pazar

19:15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

19:15 Yukatel Kayserispor- Giresunspor

21:45 Trabzonspor-Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19:15 Konyaspor-Fenerbahçe

21:45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Haftayı bay geçen takım: Medipol Başakşehir Fk

5.hafta

2 Eylül Cuma

21:00 Ümraniyespor-Trabzonspor

3 Eylül Cumartesi

19:15 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük

19:15 Medipol Başakşehir Fk -Corendon Alanyaspor

21:45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

21:45 Giresunspor- Konyaspor

4 Eylül Pazar

19:15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor

21:45 Fraport Tav Antalyaspor-Kasımpaşa

21:45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

5 Eylül Pazartesi

21:00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü

Haftayı Bay Geçen Takım: İstanbulspor