Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maçı kaçıncı hafta?
Süper Lig'de üç haftalık program açıklandı. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig 3.hafta fikstürü:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 3,4 ve 5.hafta programlarını açıkladı. Futbolseverler ise Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maçı kaçıncı hafta?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de üç haftalık programın belirlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, " Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu. Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacaktır. Bununla birlikte, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecektir. 14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecektir” denildi.
3.hafta
19 Ağustos Cuma
21:00 Ümraniyespor-Galatasaray
20 Ağustos Cumartesi
19:15 Giresunspor-Kasımpaşa
19:15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü
21:45 Fraport Tav Antalyaspor-Trabzonspor
21 Ağustos Pazar
19:15 Medipol Başakşehir Fk -Yukatel Kayserispor
21:45 Beşiktaş- Fatih Karagümrük
22 Ağustos Pazartesi
19:15 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor
19:15 İstanbulspor-Konyaspor
21:45 Fenerbahçe-Adana Demirspor
Haftayı Bay Geçen Takım: MKE ANKARAGÜCÜ
4.Hafta
26 Ağustos Cuma
21:00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport Tav Antalyaspor
27 Ağustos Cumartesi
19:15 Fatih Karagümrük-Mke Ankaragücü
21:45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor
21:45 Adana Demirspor-Ümraniyespor
28 Ağustos Pazar
19:15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
19:15 Yukatel Kayserispor- Giresunspor
21:45 Trabzonspor-Galatasaray
29 Ağustos Pazartesi
19:15 Konyaspor-Fenerbahçe
21:45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Haftayı bay geçen takım: Medipol Başakşehir Fk
5.hafta
2 Eylül Cuma
21:00 Ümraniyespor-Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
19:15 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük
19:15 Medipol Başakşehir Fk -Corendon Alanyaspor
21:45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
21:45 Giresunspor- Konyaspor
4 Eylül Pazar
19:15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor
21:45 Fraport Tav Antalyaspor-Kasımpaşa
21:45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
21:00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü
Haftayı Bay Geçen Takım: İstanbulspor