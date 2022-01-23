Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Galatasaray maçı ne oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne oldu?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray-Trabzonspor maçı 19.00’da başladı. Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.