Galatasaray-Trabzonspor maçı ertelenecek mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor pazar günü Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Meteorolojiden kar yağışıyla ilgili uyarı üstüne uyarı gelirken gözler Galatasaray'ın stadına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün sonraya ertelenmişti. İstanbul’da beklenen kar yağışının sürmesi nedeniyle Galatasaray-Trabzsonspor maçı ertelenir mi? sorusu da akıllara geldi.

Galatasaray-Trabzsonspor maçı ertelenecek mi?

Galatasaray kulübü de konuşulan erteleme ihtimali konusunda açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada zeminin koruma altına alındığı belirtildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11 ler?

GALATASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Morutan, Barış, Alper, Halil

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz (İsmail), Dorukhan, Berat (Hamsik), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius.