Galatasaray-Trabzonspor kadrosu! Galatasaray-Trabzonspor maçı kim var kim yok? Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11 ler:

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Galatasaray-Trabzonspor maçı kim var kim yok?

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de kadroda bulunamayacak. "Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, mücadelede kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu:

Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswil, Hugo, Ahmet Can, Berat, Hamsik, Siopis, Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Salih, Cornelius

Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11 ler?

GALATASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Morutan, Barış, Alper, Halil

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz (İsmail), Dorukhan, Berat (Hamsik), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius.

Galatasaray Trabzonspor istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesinde 17 gole engel olamadı. Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı. Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.