Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte GS TB derbisine dair tüm detaylar...
Galatasaray-Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk edecek. Bu zorlu mücadele iki takım için de büyük önem arz ediyor. Lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Galatasaray, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor derbisi! Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saata kaçta?
Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi heyecanına sahne olacak. Ligde 51 puanla 1. sırada bulunan Trabzonspor, 27 puanla 13. sırada bulunan ezeli rakibi Galatasaray’la Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saata kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Galatasaray – Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig maçı, 23-01-2022 Pazar günü Bein Sports 1, kanal(lar)ından yayınlanacak.
Süper Lig 23. hafta maç programı
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazar maçları hangileri?
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan