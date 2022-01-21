  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte GS TB derbisine dair tüm detaylar...
Spor

Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte GS TB derbisine dair tüm detaylar...

Galatasaray-Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk edecek. Bu zorlu mücadele iki takım için de büyük önem arz ediyor. Lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Galatasaray, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor derbisi! Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saata kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-01-21 15:12:00 - 2022-01-21 15:14:19
Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte GS TB derbisine dair tüm detaylar...

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi heyecanına sahne olacak. Ligde 51 puanla 1. sırada bulunan Trabzonspor, 27 puanla 13. sırada bulunan ezeli rakibi Galatasaray’la Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saata kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Galatasaray – Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig maçı, 23-01-2022 Pazar günü Bein Sports 1, kanal(lar)ından yayınlanacak.

Süper Lig 23. hafta maç programı

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar maçları hangileri?

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay