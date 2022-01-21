Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte GS TB derbisine dair tüm detaylar...

Galatasaray-Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk edecek. Bu zorlu mücadele iki takım için de büyük önem arz ediyor. Lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Galatasaray, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor derbisi! Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saata kaçta?