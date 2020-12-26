  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor
Spor

Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor

Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 29 puanla liderliğe yükseldi - Bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:12:43 -
Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Zorlu Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 29'a yükselten sarı-kırmızılar, Aytemiz Alanyaspor'un önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan, 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Ligde 14. müsabakasını oynayan Galatasaray, haftayı lider kapatabilmek için yarın Gaziantep FK deplasmanında 15. maçına çıkacak Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.


- Son 2 maçta 6 puan


Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından son 2 maçından 6 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi sahasında 3-1, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-0 mağlup ederek art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.


- Arda Turan'ın üçüncü, Oğulcan'ın ilk golü


Galatasaray'da kapta Arda Turan, ligde 3. golüne ulaştı.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk golünü atan sarı-kırmızılı futbolcu, geçen hafta Göztepe, bu hafta da Trabzonspor filelerini boş geçmedi.

Oğulcan Çağlayan da Galatasaray'da ilk gol sevincini yaşadı.


- Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü


Galatasaray'da sarı kart gören Taylan Antalyalı, cezalı duruma düştü.

Taylan Antalyalı, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.


- Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgi

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde daha önce Avcı ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmada deneyimli teknik adamla ilk yenilgisi aldı.

Karadeniz ekibinin 7 haftalık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşılaşmasıyla son buldu. Bordo-mavililer, aldığı yenilgiyle 20 puanda kaldı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol birden gördü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...
Siyaset

CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...

Müsrif CHP'li belediyeler, heykele para harcama konusunda yarışa girdi. Son olarak Buca Belediyesi, Sözcü'nün ölen yazarı Bekir Coşkun'un he..
İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip
Teknoloji

İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip

Türkiye'nin artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine sahip olduğunu belirten Savunma..
Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi! AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi! AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya, Selahattin Demirtaş kararı sarf ettiği sözler üzerinden sert te..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay