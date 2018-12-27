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Galatasaray, Terim'le en kötü ilk yarı performansını tekrarladı

- Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde en düşük puan topladığı ilk yarı performansını yineledi- Galatasaray, ligde son 8 sezonda en az puan elde ettiği ilk yarıyı geçirdi- Teknik direktör Fatih Terim, ilk yarıdaki 17 maçın 6'sında cezası nedeniyle yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi

27 Aralık 2018 Perşembe 11:13
Galatasaray, Terim'le en kötü ilk yarı performansını tekrarladı


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en düşük puan topladığı ilk yarı performansını tekrarladı.

Geçen sezon Galatasaray'ın başına 4. kez getirilen Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple 9. defa ilk yarının tamamında görev yaptı.

Fatih Terim yönetiminde 2003-2004 sezonunun ilk yarısında 29 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da aynı puanı elde ederek, Terim dönemindeki en kötü ilk yarı performansını yineledi.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki ilk yarı performansları şöyle:

Sezon Sıra O G B M A Y Av. P
1996-1997 1 17 14 2 1 50 15 35 44
1997-1998 3 17 10 3 4 38 22 16 33
1998-1999 3 17 11 4 2 47 19 28 37
1999-2000 1 17 13 3 1 36 14 22 42
2002-2003 2 17 11 3 3 27 17 10 36
2003-2004 5 17 8 5 4 27 23 4 29
2011-2012 1 17 11 4 2 27 11 16 37
2012-2013 1 17 9 6 2 34 20 14 33
2018-2019 5 17 8 5 4 30 21 9 29


- Son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı


Galatasaray, Süper Lig'de son 8 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı. Bu sezon 17 maçta 29 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.

Galatasaray'ın son 8 sezondaki ilk yarı performansı şu şekilde:

Sezon O G B M A Y Av. P
2011-2012 17 11 4 2 27 11 16 37
2012-2013 17 9 6 2 34 20 14 33
2013-2014 17 9 6 2 28 17 11 33
2014-2015 1712 2 3 28 18 10 38
2015-2016 17 8 6 3 38 23 15 30
2016-2017 17 11 3 3 31 16 15 36
2017-2018 17 11 2 4 37 22 15 35
2018-2019 17 8 5 4 30 21 9 29


- Terim, ligde 6 maç cezalı


Fatih Terim, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 maçın 6'sında cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı'da yapılan Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verdi.

Tecrübeli teknik adam, cezalı olduğu için ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.

Galatasaray söz konusu dönemde Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını kazandı. Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim'in cezalı olduğu süreçte ligde 9 puan topladı.

Fatih Terim, Süper Lig'in 18. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle görev yapamayacak.


- Sakatlık ve cezalardan çok çekti


Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlık ve cezalar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, ilk yarıda 11 futbolcu sakatlık yaşadığı için toplamda 39 müsabaka kaçırmış oldu. Cezalar nedeniyle de 7 futbolcu, toplamda 19 maça çıkamadı.


- Şampiyonluk sayısında rakipsiz


Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.


- Galatasaray'da 17 kupa kazandı


Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:13
  1. Fatih Terim
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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