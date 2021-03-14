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Spor Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı inşallah tekrar edecektir
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı inşallah tekrar edecektir

Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Terim, son dönemde yaşanan puan kayıpları ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi konularıyla ilgili, bu tip sıkıntıların üstesinden gelebilecek bir kulüp olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 08:01:00 -
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı inşallah tekrar edecektir

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, uçakta türbülans olduğu zaman herkesin hostes ve uçak amirine, takımda ise herkesin kendisine baktığını dile getirdi.

"Galatasaraylılar da genel olarak bana bakıyor. Benim enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. 'Bir şey yok, sakin olun.' demek' benim görevim." ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Geçen hafta oynadığımız (Demir Grup Sivasspor) maçın skoru o olmamalıydı. Hatta MKE Ankaragücü karşılaşmasının da öyle olmamalıydı. Son 10 maça doğru giderken, Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı inşallah tekrar edecektir. Belhanda mevzusu ve 5 puan kaybetme mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir kulübüz. 'Asıl olan Galatasaray'dır' sözü boşuna denmiyor. Hizmet edenlere teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Bu ben de olsam, bir başkası da olsa Galatasaray durmaz. Durursa düşer. Olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgilerimizle, teşekkürlerimizle gönderdik. Hizmet eden herkese yaptığımız gibi. Böyle bir şey yaşandı ve bitti. Hayat durmuyor. Olayın üzerine gitmek, tekrar bir şey söylemek bize fayda getirmez. Çünkü büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor."

Kaybetmemek için sonuna kadar çaba harcayacaklarını vurgulayan Terim, enerjilerini düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden, birlik içinde olacaklarını vurguladı.

"Oyunun kontrolü tamamen takımımdaydı"

Terim, Kayserispor karşısında baştan sona iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını anlatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Oyunun kontrolü tamamen takımımdaydı. Bayağı da pozisyon bulduk. Bu arada kendi hatamızdan 1-2 sıkıntı yaşadık. Oyunun 90 dakikasına baktığımızda net bir galibiyet aldık. Özellikle hücum organizasyonlarımızda, her hücumda değişik bir oyuncunun olması beni son derece keyiflendirdi. Bu çok önemli bir şey. Sahaya dağılışımız, anlayışımız çok doğru oldu. Çünkü 60. dakikadan itibaren kenarlarda biraz sıkıntıya maruz kaldık. Orta sahamızın da yorulduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldık." şeklinde konuştu.

"Gerek mücadele, gerek disiplin, gerek ciddiyet... Ben böyle bir Galatasaray istiyorum." açıklamasında bulunan Terim, "Kaybetsek de böyle bir Galatasaray istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor ciddi bir rakip. Son 4 maçında mağlup olmayan bu takımla Kayseri'de oynamak da kolay değil. Kendilerine başarılar diliyorum. Milli takım arası öncesi son maçımızda Çaykur Rizespor'u misafir edeceğiz. Hayırlısıyla galibiyetlerin ilki olsun bu. Devam edeceğimizin inancını taşıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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