Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yeni sol bekini buldu! Patrick van Aanholt bombası patladı

Son iki sezondur Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile yoluna devam eden Galatasaray, genç ismin sık sık sakatlanması ve istikrarsız performansı nedeniyle sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Sol bek için yeni adaylar düşünen Fatih Terim ve ekibi, bir kez daha İngiltere Premier Lig'e gözünü dikti.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un, takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Henüz Crystal Palace ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunmayan Hollandalı oyuncu, Galatasaray devreye girdi.

Daily Mail'de yer alan haberde, Galatasaray'ın ciddi şekilde Patrick van Aanholt ile ilgilendiği yazılırken, 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif edildiği söylendi. Galatasaray'ın teklifinde tecrübeli oyuncuya ciddi bir maaş artışı yapılacağı da belirtildi.

Crystal Palace'ta haftalık 55 bin Sterlin kazanan Aanholt'a cezbedici bir teklif yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiren olasılıklardan birisi ise sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması.

30 yaşındaki tecrübeli sol bek, 2016-2017 sezonundan bu yana Crystal Palace forması giyiyor. Toplamda 130 maça çıkan Hollandalı sol bek, 14 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.