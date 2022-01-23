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Spor Galatasaray taraftarı isyan etti
Spor

Galatasaray taraftarı isyan etti

Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 22:15:00 -
Galatasaray taraftarı isyan etti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.

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