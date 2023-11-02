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Spor Galatasaray taraftarı çılgına dönecek! Bayern'den kötü haber geldi
Spor

Galatasaray taraftarı çılgına dönecek! Bayern'den kötü haber geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:46:00 - 2023-11-02 13:46:42
Galatasaray taraftarı çılgına dönecek! Bayern'den kötü haber geldi

Almanya Kupası'nda Saarbrücken'e elenen Bayern Münih'de Matthijs de Ligt sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray maçı öncesi Matthijs de Ligt'den Bayern Münih'e kötü haber geldi... Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'e Matthijs de Ligt'den kötü haber geldi...

MATTHIJS DE LIGT 4-6 HAFTA YOK

Almanya Kupası'ndaki Saarbrücken maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Matthijs de Ligt'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bild'de yer alan haberde Matthijs de Ligt'in en az 1 ay forma giyemeyeceği kaydedildi.

Matthijs de Ligt, dün akşam oynanan Saarbrücken maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Laimer'e bırakmıştı.

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