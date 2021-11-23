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Gündem Galatasaray stadında vinç devrildi: Yaralılar var
Gündem

Galatasaray stadında vinç devrildi: Yaralılar var

Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:48:00 -
Galatasaray stadında vinç devrildi: Yaralılar var

Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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