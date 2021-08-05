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Spor Galatasaray - ST Johnstone maçı saati! Galatasaray-ST Johnstone maçı hangi kanalda?
Spor

Galatasaray - ST Johnstone maçı saati! Galatasaray-ST Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ö Eleme Turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler Galatasaray St. Johnstone maçının ne zaman saat kaçta hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray St. Johnstone şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 16:25:00 -
Galatasaray - ST Johnstone maçı saati! Galatasaray-ST Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında evinde İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Peki, Galatasaray UEFA maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray - ST Johnstone maçı saati! Galatasaray-ST Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray-St. Johnstone maçı bu akşam saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Galatasaray-St. Johnstone maçı D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

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