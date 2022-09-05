Galatasaray son nefeste!

üper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf son dakikalarda bulduğu golle Galatasaray oldu.

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf son dakikalarda bulduğu golle Galatasaray oldu.

Gaziantep FK'nın golünü 27. dakikada Sagal kaydederken, bu gole ev sahibi ekipten yanıt 36. dakikada Gomis'le geldi. 90+1. dakikada Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gol skoru belirledi.

Öte yandan Galatasaray, 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Ayrıca sarı kırmızılı ekip, 73. dakikada Bafetimbi Gomis ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 10 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.

ABDÜLKERİM İLK KEZ KIZARDI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

SEFEROVIC FORMAYI KAPTIRDI

Galatasaray'da ilk 4 haftada tüm maçlara ilk 11'de başlayan yeni transfer Seferovic, bu kez yedek soyundu.

Sezon öncesindeki 3 hazırlık maçında attığı 2 golle taraftarları umutlandıran İsviçreli golcü, Süper Lig'deki ilk 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. 30 yaşındaki santrfor, bu performansıyla Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.

Bu sezon ilk 4 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren ve sarı-kırmızılı ekibin attığı 2 golde imzası bulunan Gomis, Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de forma giydi.



