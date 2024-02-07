Galatasaray sol bek transferini bitirdi: İmza için saatler kaldı!

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin kapanmasına artık çok kısa bir süre kaldı ve Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü sona erecek transfer dönemi öncesi sarı-kırmızılılar sol bek transferinde artık mutlu sona çok yakın. Derrick Köhn'ün imzası an meselesi.

Galatasaray'da sol bek transferi için sıcak saatler yaşanıyor.

Cuma gününe kadar süresi olan sarı-kırmızılı yönetim, Derrick Köhn trasnferinde önemli aşama kaydetti. Menajeri İstanbul'a gelen sol bekin transferinin bugün netlik kazanması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray ve Hannover 96 arasında pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Sarı kırmızılıların teklifi 400 bin euro kiralama ve 2 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde oldu. Hannover ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını iletti.

Hannover, sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euro'ya serbest kalır' Köhn için 3.5 milyon euro talep ediyor. Galatasaray ve Alman ekibinin kısa süre içerisinde transfer için orta noktada buluşması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN SOL BEK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor maçının ardından sol bek transferi için şu sözleri kullandı;

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"Bundan sonra yapılacak transferi Süper Lig'de oynatabileceğiz. Cumaya kadar vaktimiz var. İlk düşüncemiz sol bek mevkisi. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Avrupa'da transferin son günlerinde Sacha Boey'in ayrılması, Angelino'nun çok geç ayrılması bizim süremizi daralttı. Devre arası transferde şansınız zor. Kimse iyi futbolcuyu bırakmak istemiyor. Çok fazla alternatifimiz olmasa da en iyisini yapmaya çalıştık. Sağ beke ve forvete transfer yaptık. Sırada sol bek transferi var. Onu da bitirirsek, bu şekilde kapatmak istiyoruz."

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giyerken, 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor. 1.80 boyundaki oyuncu, Hannover kariyerinde çıktığı boyunca çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti.