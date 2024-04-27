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Spor Galatasaray, Sivasspor mesaisine başladı
Spor

Galatasaray, Sivasspor mesaisine başladı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 15:39:00 -
Galatasaray, Sivasspor mesaisine başladı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı için hazırlıklara hız kesmeden başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman U19 takımıyla yapılan maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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